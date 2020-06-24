На Красной площади в Москве начался Парад Победы. В нем принимают участие более 14 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники.

На Красной площади в Москве начался Парад Победы. В нем принимают участие более 14 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники.Кроме того, над Москвой пролетят 75 самолетов и вертолетов, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России.Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла российский флаг и Знамя Победы – красный стяг, водруженный над Рейхстагом в 1945 году.На центральной трибуне вместе с Владимиром Путиным находятся ветераны и гости, среди которых президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу, командует главком сухопутных войск Олег Салюков. Парадный строй генералы объехали на российских кабриолетах Aurus.Прямую трансляцию ведут 33Live.RuRu, телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".