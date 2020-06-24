Работник фирмы по производству мебели подозревается в краже комода.

10 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от руководителя одной из фирм по производству мебели, расположенной в Муромском районе. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии была обнаружена недостача товара на сумму 13 290 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в цехе. В результате по подозрению в причастности к хищению комода, предназначенного для продажи, был задержан 41-летний работник данной фирмы. Фигурант в содеянном сознался, похищенное имущество было изъято.Установлено, что 22 мая текущего года подозреваемый загрузил готовый товар, предназначенный для отправки заказчикам, при этом им был погружен комод, не числившийся в накладной, который им был выгружен у себя дома. Недостача была выявлена собственником в ходе плановой ревизии.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).