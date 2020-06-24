Неожиданное удаление во время недетского дерби хоккеиста Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой за двух дочек. На финальное заседание, где должны были решить, с кем останется Соня и Вера, отец не явился. Какое решение приняла судья в этом неудавшемся матче?

Неожиданное удаление во время недетского дерби хоккеиста Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой за двух дочек. На финальное заседание, где должны были решить, с кем останется Соня и Вера, отец не явился. Какое решение приняла судья в этом неудавшемся матче?"Меня просто блокируют, ворота, двери мне не открывают", — говорит Маргарита Готовцева. Что-что, а блокировать защитник канадского клуба "Оттава Сенаторс" Никита Зайцев умеет. Вот уже больше полугода спортсмен и его бывшая жена Маргарита Готовцева делят общих детей — Соню и Веру. Семейной идиллии быстро пришел конец. Пока Никита играл в Канаде, жена, якобы, грубо обращалась с дочками, а еще звала в общий дом очень близких друзей.Кроме видеосвидетельств этих событий, якобы, появились с легкой руки хоккеиста и аудио. Голос в этом сообщении, по мнению спортсмена, принадлежит Маргарите. Девушка переживает и строит планы.Рассерженный хоккеист, хоть и без клюшки и коньков, быстро вернулся в столицу. На пару со своим отцом он подкараулил возле дома возлюбленную с детьми. Молниеносная атака — и вот уже мужчины выхватывают маленьких девочек из рук матери.Пока Маргарита писала заявления и пыталась пробиться в некогда свой дом, родители именитого спортсмена утверждали, что, мол, при любых обстоятельствах малышки к маме не вернутся."Дети изначально прописаны у нас, то есть, у Никиты. Мама их категорически отказалась у себя прописывать. Детский сад оплачивает Никита. Девчонки социальный пакет имеют именно там, где они прописаны", — говорит отец Никиты Зайцева.Маргарита Готовцева парировала. Якобы, дети папу совершенно не знают, живет он за океаном. А у мамы и квартира есть, здесь и кроватки на вырост, и несколько платьев с этикетками. Изначально Маргарита собиралась жить за счет мужа — требовала 3 миллиона рублей в качестве алиментов, но позже отказалась. "Я абсолютно все время проводила с детьми. И вязала я с ними, и на тренировки ездила. И на маникюр тоже с ними ездила", — говорит она.Казалось, ей сочувствовали все. И даже Фемида постановила оставить детей с мамой. Но ее оппонент — из большого спорта, проигрывать он не привык, а потому обжаловал решение. По словам Никиты, бывшей супруге нужны только его деньги. При этом быть с детьми постоянно он, якобы, пока не готов. "Моя кредитная карточка, которая была сделана для нее, в которую были запланированы траты на детей. Когда я начал внимательно смотреть на траты, я увидел, что Маргарита тратила деньги исключительно на себя", — рассказывал хоккеист.Казалось бы, в этом матче давно должен был прозвучать финальный свисток. Стороны демонстрируют решимость. Каждое заседание планируется как последнее. Но — опять овертайм.Сегодняшнее заседание закончилось, так и не начавшись. Сам хоккеист Зайцев на лед Московского городского суда не вышел, хоть и вернулся в Москву из Оттавы. Его защитники традиционно поспешили успокоить – матч-реванш состоится. Теперь — 7 июля.