Фестиваль Рок над Волгой в Самаре меняет площадку. Из-за пандемии по коронавирусу в этом году его будут проводить не на стадионе, а на водной глади Волги. А также меняется формат - онлайн трансляция обещает несколько сюрпризов.

Самарский фестиваль "Рок над Волгой" меняет площадку. Из-за пандемии по коронавирусу в этом году он станет "Роком на Волге". Букву "Д" уважительно закроют защитной маской.Фестиваль пройдет 28 июня и не на стадионе или поле, а на водной глади Волги. Сегодня стало известно, что ожидается онлайн выступление "Сплина" и "Би-2", неоднократно дающих концерты в эфирах телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Ведущим рок-концерта выступит бессменный руководитель группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.Как рассказали ГТРК "Самара" в оргкомитете фестиваля, онлайн трансляция мероприятия намечена на 19 часов. В формате реального присутствия можно будет смотреть участников концерта, а также зрителей из любого уголка мира. Последние должны получить виртуальные билеты и подключиться к видеотрансляции. Сцену с большим экраном смонтируют на барже, дрейфующей на Волге.В течение трех часов совершенно бесплатно можно будет наслаждаться любимыми исполнителями. Организаторы рок-фестиваля пошли на такой формат проведения концерта, чтобы не переносить его на следующий год. "Мы знали, что тысячи любителей музыки ждали возвращения любимого фестиваля, и мы не можем их подвести. Современная неопределенность, в которой мы оказались, дает шанс научиться бороться с трудностями и искать новые форматы", считают в оргкомитете.