Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт . На записи видно ..

Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт "". На записи видно как два молодых человека подошли к машине и оторвали у нее зеркало заднего вида.23 Июн 2020 в 4:40 PDT