Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт . На записи видно ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2020-vandaly-slomali-retro-avtomobil-u-muzeya-sovetskogo-detstva.html" target="_blank">Вандалы сломали ретро-автомобиль у Музея советского детства</a> - Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт . На записи видно ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2020-vandaly-slomali-retro-avtomobil-u-muzeya-sovetskogo-detstva.html]Вандалы сломали ретро-автомобиль у Музея советского детства[/url] - Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт . На записи видно ..