24.06.2020

2020-06-24 14:10:04

Во Владимирской области откроют детские сады и спортивные объекты

Это случится в течение нескольких дней.

«52-й федеральный закон обязывает нас во всех своих решениях, связанных с борьбой с эпидемией, опираться на рекомендации Роспотребнадзора. - заявил в соцсетях губернатор. - Рекомендации открыть детсады и спортзалы мы ждём со дня на день. С крупными торговыми центрами сложнее, но мы делаем всё возможное, чтобы приблизить и этот этап».