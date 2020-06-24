В СМИ появились публикации о том, что во время парада Победы в Севастополе 24 июля танк Т-34 чуть было не въехал в толпу зрителей. Пресс-служба Южного военного округа подчеркнула, что никакой ..

В СМИ появились публикации о том, что во время парада Победы в Севастополе 24 июля танк Т-34 чуть было не въехал в толпу зрителей. Пресс-служба Южного военного округа подчеркнула, что никакой опасности для простых людей инцидент не представлял, передает . Военные оперативно остановили технику на заметном расстоянии от людей, после чего боевая машина смогла продолжить движение в правильном направлении своим ходом.