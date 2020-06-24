В честь 75-летия Великой Победы 24 июня по всей стране проходят торжества. В этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки оказался в Волгоградской области. На главной высоте страны – Мамаевом кургане – спикер нижней палаты парламента возложил цветы.

В честь 75-летия Великой Победы 24 июня по всей стране проходят торжества. В этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки оказался в Волгоградской области. На главной высоте страны – Мамаевом кургане – спикер нижней палаты парламента возложил цветы.Одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне считается Мамаев курган. Важность мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" отметил и Вячеслав Володин."Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь", – подчеркнул спикер Госдумы. Он отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в стране. Беда не обошла стороной и семью Вячеслава Володина."У меня погиб дедушка, у бабушки погибли три брата, у папы погиб брат", – напомнил председатель нижней палаты парламента. "Поэтому для нас День Победы – это всегда праздник со слезами на глазах", – добавил он.При этом Победа в Великой Отечественной войне дала возможность всем, не только гражданам России, жить, планировать свое будущее и радоваться жизни. "И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу", – уверен Вячеслав Володин.Память о подвиге предков россияне должны пронести через годы и века, передать нашим детям и внукам. Герои, которые пожертвовали своими жизнями ради Победы, не могут сами себя защитить. Эта миссия ложится на плечи живущих сейчас."Это действительно для нас святой день и святой Праздник. С Праздником вас!", – подчеркнул спикер Госдумы.Напомним, Волгоградская область входит в избирательный округ председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Он прибыл в регион в рамках рабочей поездки и возложил цветы на Мамаевом кургане.