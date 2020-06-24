В Москве во вторник, 23 июня, начался новый, уже третий этап снятия ограничений. Снова заработали детские сады. Бары, кафе и рестораны теперь пускают посетителей не только на уличные веранды, но и в залы. На Москве-реке открылась навигация, а спортсменам разрешили посещать тренажерные залы и бассейны. Как столица возвращается к обычному ритму жизни?

В Москве во вторник, 23 июня, начался новый, уже третий этап снятия ограничений. Снова заработали детские сады. Бары, кафе и рестораны теперь пускают посетителей не только на уличные веранды, но и в залы. На Москве-реке открылась навигация, а спортсменам разрешили посещать тренажерные залы и бассейны. Как столица возвращается к обычному ритму жизни?5 квадратных метров на пловца — таковы новые нормы для бассейнов. Особое внимание к воде — ее пропускают через четырехступенчатый фильтр.В бани и сауны пока по трое, зато Роспотребнадзор пошел навстречу спортсменам, разрешил персональные и групповые тренировки. Управляющий фитнес-клубом Евгений Шатров рассказал:— Тренеру при проведении либо персональной тренировки, либо тренировки групповой, так как он активно сам занимается, можно проводить занятие без маски.Все остальное время персонал обязан носить средства защиты, а вот делать это или нет — клиент решает сам.Беговые дорожки работают через одну. Та же картина со шкафчиками в раздевалках. Между тренажерами безопасные полтора метра.Анонсированную ранее обязательную запись на тренировки отменили, но толпиться нельзя. В одном из столичных клубов посетителей в зоны пропускает электронная система. Если в зале кардио или бассейне много людей, двери не откроются.В ресторанах и кафе — непривычно многолюдно. Поесть и выпить чашечку кофе можно не только на летней веранде, но и в зале, но сначала дезинфекция.Не все заведения смогли пережить простой и ушли с рынка. Те, кто все-таки открылся, надеются на хороший поток посетителей.Пока никаких банкетов и больших компаний. За столиком максимум по шесть человек.Долгожданная новость для родителей — детские сады с 23 июня работают в обычном режиме.Изменен алгоритм работы дошкольных учреждений. Ребенка с признаками ОРВИ в группу не пустят. Территорию, игрушки, столы и стулья каждый час обрабатывают антисептиком."Еще до прихода детей в детские сады проводят обязательную генеральную уборку всех помещений в здании, всего инвентаря, дезинфицируют территории общего пользования, игровые и спортивные площадки", — рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В столице — финальный этап снятия ограничений. Наконец открыт парк "Зарядье" и ставший уже знаменитым "парящий" мост. Пока людей сюда пускают небольшими группами. Все прогулки строго против часовой стрелки. С "парящего" моста москвичи сегодня любовались парадом кораблей. Речная навигация, пусть и с серьезной задержкой, открыта.В парках снова можно посидеть на лавочках — запретную ленту сняли с уличных тренажеров и детских площадок.В столичных ЗАГСах свадьбы опять проводят под вальс Мендельсона и с гостями. МФЦ принимают посетителей без записи. Двери открыли центры социального обслуживания, правда популярная у пенсионеров программа "Московское долголетие" пока будет проходить онлайн.