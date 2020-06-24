Полузащитник испанского футбольного клуба Барселона Артур Рамос близок к переезду в итальянскую серию А. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован туринский Ювентус.

Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Артур Рамос близок к переезду в итальянскую серию А. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован туринский "Ювентус".Представители "Старой синьоры" уже договорились с "сине-гранатовыми" о выкупе прав на футболиста за 80 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, итальянскому клубу осталось только согласовать условия личного контракта с игроком.Артур – воспитанник "Гремио", из которого летом 2018 года перешел в "Барселону" за 31 миллион евро. В составе испанской команды хавбек принял участие в 70 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Также на его счету 20 игр за сборную Бразилии.