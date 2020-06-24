Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил поведение Боднара с персонажем русской народной сказки, восклицающим стрижено, когда всем вокруг уже ясно, что брито.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму стали результатом нежелания заниматься настоящими делами. "Лишь бы делом не заниматься", — цитирует Захарову ТАСС.Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва не платит Киеву по 100 миллионов долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Украина намерена взыскать эти средства, сказал Боднар.Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала заявления Боднара "смешными". Комментируя РИА Новости финансовые претензии Киева, Алтабаева отметила, что какие-либо расчеты с государством, которое претендует на "возвращение" Крыма и Севастополя, выглядят смешно. "Для здравомыслящих людей это очевидно", – сказала она. Алтабаева провела исторические параллели и напомнила ситуацию 1917 года, когда Центральная рада, не имевшая подконтрольных территорий, все же отправляла на Черноморский флот телеграммы с требованиями принимать их условия.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал выставленный украинскими властями долг мифическим, а заявление Боднара – ярким примером кадровой деградации украинского МИДа. Молохов сравнил поведение Боднара с персонажем русской народной сказки, восклицающим "стрижено", когда всем вокруг уже ясно, что "брито", "причем брито наголо".Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал требования украинской стороны преодолевшими "порог здравомыслия". В беседе с RT он подчеркнул, что флот, базирующийся на своей территории, не должен платить за стоянку другому государству. Парламентарий также добавил, что Москва полностью выполнила обязательства перед Киевом по аренде до марта 2014 года, когда Крым вновь стал территорией России.