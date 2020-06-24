Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три игры защитника Тамбова Гурама Тетрашвили, который в матче чемпионата России против Уфы оскорбил судью.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три игры защитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили, который в матче чемпионата России против "Уфы" оскорбил судью.В первом тайме противостояния Тетрашвили стал участником потасовки с нападающим "Уфы" Вячеславом Кротовым. Оба футболиста получили по желтой карточке. Через шесть минут Гурам был удален с поля за оскорбление арбитра встречи Виталия Мешкова.Как сообщает пресс-служба РФС, защитник, помимо дисквалификации, должен будет оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.Напомним, матч "Уфа" – "Тамбов" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Уфимцы с 30 очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице, а команда из Тамбова расположилась на 13-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.