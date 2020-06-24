Обвиняемая перевела на свой счет со счета родственника денежные средства в сумме более 170 тысяч рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о краже денег с банковского счета от жителя районного центра. Сам заявитель не мог предположить, при каких обстоятельствах было совершено преступление, так как в течение месяца не пользовался картой и не проверял наличие денежных средств.Полицейские установили, что накануне потерпевший находился в гостях у родственников, которые проживают в городе Гусь-Хрустальный, и остался у них ночевать. Хозяйка квартиры попросила у мужчины в долг денежные средства, но получила отказ. Тогда у девушки возник умысел на совершение кражи. Воспользовавшись моментом, когда родственник уснул, она похитила из его куртки сберегательную книжку, паспорт и банковскую карту.После чего она посредством мобильного приложения перевела на свой счет денежные средства в сумме более 170 000 рублей.Через некоторое время потерпевший обратился в отделение банка, чтобы снять денежные средства. Но на счету денежных средств не оказалось, и мужчина обратился в полицию.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 20-летней фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.