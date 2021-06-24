Ребенок утонул

Под Ковровом в озере «Песчаник» утонул 9-летний мальчик.За сутки 23 июня на водоёмах во Владимирской области погибли два человека. Ещё один утонувший – мужчина, который купался в озере рядом с деревней Погребищи Судогодского района.Итак, неподалеку от деревни Черноситово мальчик плавал на надувном матрасе, но не удержался и упал с него. Никто из взрослых не смог помочь тонущему ребёнку. Спасатели подняли на берег тело погибшего через два часа после трагедии.Таким образом, к 24 июня в регионеСреди основных причин гибели людей – купание в запрещённых местах. Сейчас в регионе насчитывается 686 «диких» пляжей. Власти рассматривают вопрос запрета проезда к местам отдыха, официально не разрешённым для купания.Ранее мы сообщали, что в Александрове 33-летний мужчина от неминуемой гибели 8-летнего ребёнка, который захлебнулся в воде.