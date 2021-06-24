По предварительным прогнозам, жара в европейской России может задержаться до конца месяца.

Жаркую погоду обеспечивает мощный субтропический антициклон. Такие процессы называются блокирующими - они не пускают холодный воздух и очень медленно разрушаются. Именно блокирующий антициклон стал причиной аномальной московской жары летом 2010 года. Тогда 18 июня в Москву пришел мощный блокирующий антициклон, осадки, с которых началось лето, прекратились, и в условиях летнего солнцестояния и преобладания юго-восточного ветра воздух стал быстро прогреваться. Уже с 21 июня в столичном регионе установилась аномальная жара, когда дневная температура практически каждый день преодолевала 25-градусную отметку без малого два месяца. Даже ночная температура не опускалась ниже плюс 20 градусов.Сегодня синоптики обещают пик жары - до 37 градусов. В пятницу в столичном регионе 33-36 градусов. Солнечно, дождей не ожидается.Преимущественно без осадков будет и в субботу. Воздух в дневные часы прогреется до 34 градусов. В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей местами. Днем 29-34 градуса. В понедельник максимум до 31 градуса. Во вторник на следующей неделе жара может ослабеть - до 24-29 градусов.Июль, по предварительным прогнозам, будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного. По словам Людмилы Паршиной, на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов.Впрочем, не исключены и периоды похолодания. Так, в Коми и Архангельской области днем температура может опускаться до плюс 11-16 градусов, в средней полосе - днем при похолоданиях не выше плюс 15-20 градусов. А на юге жара может спадать до 21-26 градусов.Осадков на европейской части страны выпадет в пределах климатической нормы. При этом на севере европейской территории дождей ожидается меньше обычного. Это касается Карелии, Коми, Архангельской области. Мало осадков также будет в Черноземье - в Саратовской области, на севере Волгоградской области. Много дождей будет на юге - в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе. Но дожди все-таки летние - они будут носить ливневых характер. Это значит, что они не затяжные.