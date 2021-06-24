Насколько быстро и вкусно - оценивают профессионалы. Во Владимирском экономико-технологическом колледже состоялся демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - свои навыки представили выпускники компетенции Поварское дело.

Насколько быстро и вкусно - оценивают профессионалы. Во Владимирском экономико-технологическом колледже состоялся демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - свои навыки представили выпускники компетенции "Поварское дело".Ирина Алёшина, региональный координатор демонстрационных экзаменов:- Оценивать задания демонстрационного экзамена имеют право эксперты по стандартам WorldSkills. Это обученные специалисты сторонних образовательных организаций. И представители работодателей.За 4 часа ребята готовят три блюда по три порции: горячая закуска, блюдо из птицы и десерт. Все должно получиться не только вкусно, но и красиво. С последним, говорят эксперты, как правило, справляются все. А вот, например, некоторые специи могут и пропустить - из-за волнения. За процессом внимательно следят эксперты.Александра Ульянова, главный эксперт демонстрационного экзамена:- Мы их пригласили. Они сейчас все шеф-поварами работают, су-шефами работают. Мы их пригласили, чтобы они работали на площадке и оценивали наших студентов. Оценки у нас хорошие. В основном, одни четверки и пятерки.Цель - независимая оценка практических умений выпускников системы среднего профессионального образования.В этом году впервые Владимирскую область посетил аудитор демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия, который дал высокую оценку уровню материально-технического оснащения колледжей региона.