О работе с депутатскими наказами и запросах к губернатору по медицине. Очередное заседание Законодательного собрания области прошло по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений.

О работе с депутатскими наказами и запросах к губернатору по медицине. Очередное заседание Законодательного собрания области прошло по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений. Парламентарии утвердили список депутатских наказов. Их народным избранникам передают жители районов. Круг тем самый широкий: развитие инфраструктуры, ремонт медучреждений, газификация населённых пунктов, меры социальной поддержки для тех, кто работал в Великую Отечественную, но