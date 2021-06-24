Давно были в театре? Тогда у нас для вас отличная новость! Благодаря Дни.ру вы сможете совершенно бесплатно пойти на спектакль.

Давно были в театре? Тогда у нас для вас отличная новость! Благодаря "Дни.ру" вы сможете совершенно бесплатно пойти на спектакль.В Москве 30 июня в "Школе современной пьесы" пройдет сатирическая комедия "Задняя часть слона". Главный герой – неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню, а заднюю часть слона в детском утреннике.Его жена хочет эмигрировать в Израиль, его эта идея не вдохновляет, но и жить в родной стране тоже не собирается. Однажды ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться.А что было дальше, вы сможете узнать, посетив представление.Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;Подпишитесь на @;Поставьте лайк этой публикации.Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 28 июня.