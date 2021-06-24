До конца этого года в Покрове откроется двухзальный современный кинотеатр. Само здание уже отремонтировано, на выделенные Фондом кино средства будет приобретено и установлено современное кинооборудование.

До конца этого года в Покрове откроется двухзальный современный кинотеатр. Само здание уже отремонтировано, на выделенные Фондом кино средства будет приобретено и установлено современное кинооборудование.Весной Фонд кино проводил сбор заявок на поддержку кинотеатров в населённых пунктах страны с численностью жителей до 500 тысяч человек. Были выбраны 122 кинозала в 53 регионах страны, благодаря чему доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 миллионов жителей населённых пунктов, где в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.Напомним, что программа Фонда кино действует с 2017 года. На каждый кинозал выделяется 5 млн. рублей на приобретение и установку экрана, проектора, звука.В настоящий момент в регионе работает 13 переоборудованных кинозалов – в Александрове, Вязниках, Гороховце, Муромском микрорайоне Вербовский, Камешково, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.