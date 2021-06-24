Следствием установлена причастность мужчины не менее чем к пяти эпизодам противоправной деятельности. Сумма материального ущерба превысила 300 тысяч рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о сбыте фальшивых купюр на сумму свыше 300 тысяч рублей.Установлено, что фигурант приобрел более 80 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тысяч рублей каждый. После чего звонил по размещенным на интернет-сервисах объявлениям о продаже мобильных телефонов, при покупке которых расплачивался с продавцами поддельными купюрами. В дальнейшем полученные преступным путем мобильные устройства он реализовывал, извлекая при этом материальную выгоду.В результате проведенных мероприятий оперативниками задержан ранее судимый 41-летний житель столицы, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следствием установлена причастность мужчины не менее чем к пяти эпизодам противоправной деятельности. Сумма материального ущерба превысила 300 тысяч рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по СВАО Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до 8 лет.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53