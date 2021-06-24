Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвинили в покушении на убийство. По данным Следственного комитета, в феврале 2021 года

Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвинили в покушении на убийство. По данным Следственного комитета, в феврале 2021 года потерпевший пришел в квартиру обвиняемого – жителя п. Золотково Гусь-Хрустального района. Мужчины выпили, и в ходе ссоры хозяин квартиры нанес приятелю удары ножом в область шеи и головы. Спасая свою жизнь,