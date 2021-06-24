Водозаборы не справляются с возросшей потребностью жителей.

Из-за с возросшей нагрузки на водоканал водозаборные сооружения Гороховца не справляются с задачей по бесперебойному водоснабжению населения. В городе введены временные графики отключения воды.На сегодняшний день Гороховец снабжается водой из трёх водозаборов: «Слукино», «Центральный» и «Кондюрино».В «Слукино» начаты работы по реконструкции объекта. В этом году там построят два резервуара чистой воды по 100 кубометров каждый, насосную станцию и 400 метров магистрального водопровода.На водозаборе «Кондюрино» в июне-июле проводится ремонт двух скважин. Если необходимый объём воды не будет достигнут, будут запущены резервные скважины.«Вода в них является технической, потому что показатели её жёсткости значительно превышают норму. При этом оборудование по снижению жёсткости воды отсутствует», - рассказали в администрации Владимирской области.Добавим, что местная райадминистрация разрабатывает проект строительства очистных сооружений на водозаборе «Кондюрино». Однако его планируется реализовать лишь в 2023 году, а проблема с водой остро стоит уже сейчас.Её связывают с аномальной жарой, установившейся в регионе в последние дни.«Потребление воды в Гороховце увеличилось: на водозаборе «Слукино» − с 655 до 760 кубометров в сутки, в «Кондюрино» − с 2105 до 2980. Происходит большой отбор воды на полив», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Сооружения не справляются с круглосуточной подачей, поэтому «Гороховецкий водоканал» попеременно отключает подачу воды из «Слукино» для наполнения резервуара.Подачу из «Кондюрино» водоканал вынужден отключать ночью и днём, чтобы резервуары наполнились, а утром и вечером у жителей была вода.«Местные власти в кратчайшие сроки подготовят графики ограничения подачи воды и проинформирует жителей», - заверили в Белом доме.