Вчера, 23 июня 2021 года, в 10 вечера начался пожар в многоквартирном жилом доме во Владимире, на улице Разина, 33.

Вчера, 23 июня 2021 года, в 10 вечера начался пожар в многоквартирном жилом доме во Владимире, на улице Разина, 33.На момент прибытия пожарных наблюдался дым из окна 6 этажа 9-этажного дома.Сотрудниками МЧС было сформировано три звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение имущества в квартире на площади 3 квадратных метра. При помощи спасательных устройств было спасено 6 человек, в том числе 2 ребенка, эвакуировано 25 человек.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.