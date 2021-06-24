Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 047 человек.

Во Владимирской области на 24 июня подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 31 человека. Ещё 16 жителей подхватили опасную инфекцию в в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, по 7 - в Александровском и Петушинском районах. По 6 человек заболели в Суздальском и Судогодском, по 5 - в Селивановском, Вязниковском, Юрьев-Польском и Собинском районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Меленковском, Камешковском, Гороховецком и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё 3 инфицированных выявлено в Кольчугинском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 047 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7974 случая во Владимире, 4231 - в Гусь-Хрустальном районе, 3855 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.