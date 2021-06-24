Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на новый пакет санкций Европейского союза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на новый пакет санкций Европейского союза.Министры иностранных дел стран ЕС на днях одобрили новые ограничения против Белоруссии. Отмечается, что санкции были разработаны в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.В Евросоюзе призвали белорусского лидера освободить всех политических заключенных, положить конец репрессиям оппозиционеров и журналистов, а также начать масштабный национальный диалог. В противном случае объединение задумается о новых мерах поддержки белорусов.Лукашенко прокомментировал новые санкции в ходе визита в Гродненскую область. Белорусский политик отметил, что происходящее не должно повлиять на работу предприятий. "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции (Запада. – Прим.ред.) – это бессилие", – сказал он.Инцидент с Ryanair произошел 23 мая. Самолет, летевший в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Данные о взрывном устройстве не подтвердились. За время пребывания лайнера в Белоруссии были задержаны два его пассажира – Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега.Случившееся возмутило многих западных политиков. ЕС и США полагают, что Александр Лукашенко отдал приказ посадить самолет для того, чтобы задержать оппозиционера. Как на обвинения отреагировал белорусский лидер, Вы узнаете из .