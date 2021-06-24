Установлено, что злоумышленник пытался сбыть награды в одной из скупок в центре столицы...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.Установлено, что злоумышленник пытался сбыть награды в одной из скупок в центре столицы. В присутствии понятых они были изъяты. Проведенное исследование показало, что данные предметы являются подлинными государственными наградами СССР, в частности, орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В память 250-летия Ленинграда». Со слов злоумышленника, награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают законного владельца изъятых наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60