Еще одну детскую гибель на воде подтвердили в Следственном комитете. По данным ведомства, 23 июня восьмилетний мальчик спросил разрешения у родителей пойти на водоем с соседями – взрослым

Еще одну детскую гибель на воде подтвердили в Следственном комитете. По данным ведомства, 23 июня восьмилетний мальчик спросил разрешения у родителей пойти на водоем с соседями – взрослым мужчиной и его дочерью. Ребенка отпустили. Как пишут очевидцы в соцсетях, мальчик плавал на надувном матрасе, потом упал в воду и не смог удержаться. Тело ребенка достали