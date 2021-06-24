Первое возгорание случилось во Владимире 23 июня в районе десяти вечера. В девятиэтажке на улице Разина загорелась квартира. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной

Первое возгорание случилось во Владимире 23 июня в районе десяти вечера. В девятиэтажке на улице Разина загорелась квартира. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение имущества в квартире на площади 3 квадратных метров. Было спасено шесть жильцов, в том числе два ребенка, а эвакуировано