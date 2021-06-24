Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (далее - Управление) в соответствии с установленными полномочиями осуществляет, в ..

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (далее - Управление) в соответствии с установленными полномочиями осуществляет, в том числе, государственный геодезический надзор, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации о наименованиях географических объектов, соблюдение правил употребления наименований географических объектов в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях.Отношения в области присвоения и употребления наименований географических объектов регулируются Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» (далее – Закон № 152-ФЗ). Наименования населенных пунктов данным законом отнесены к наименованиям географических объектов.Официальным источником информации о названиях населенных пунктов на территории Владимирской области является постановление Губернатора области от 13.06.2007 № 433 «О Реестре административно-территориальных образований и единиц Владимирской области» (далее - Постановление).Установленные наименования населенных пунктов Владимирской области содержатся в Государственном каталоге наименований населенных пунктов, ведение которого осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». Указанный каталог размещен на сайте учреждения.Наименования населенных пунктов, содержащиеся в Постановлении и отсутствующие в государственном каталоге, являются неустановленными.Основная работа по сопоставлению сведений Государственного каталога наименований географических объектов и Реестра административно-территориальных образований и единиц Владимирской области проведена Управлением и органами местного самоуправления муниципальных районов в 2019 году - сопоставлены 132 наименования.По состоянию на 01.05.2021 на территории области остались 25 населенных пунктов, наименования которых не сопоставлены с государственным каталогом наименований населенных пунктов: по одному в Киржачском и Суздальском районах, в МО о. Муром и МО г. Владимир, подва в Гусь-Хрустальном и Собинском районах, по пять в Петушинском и Юрьев-Польском районах, семь - в Судогодском районе.Вязниковский и Гороховецкий районы завершили работу по сопоставлению наименований населенных пунктов.Для устранения оставшихся разночтений требуется принятие распорядительных документов Правительства Российской Федерации о присвоении наименования ранее образованным населенным пунктам или о переименовании существующих населенных пунктов.Последовательность подготовки документов для издания распоряжения Правительства о присвоении наименования населенному пункту в 2019 году апробирована во Владимирской области. В течение 2019 года присвоено наименование «Доброград» образованному в Ковровском районе поселку. В 2020 году присвоено наименование населенному пункту «деревня Филинская» Березниковского сельского поселения Собинского района.Порядок присвоения наименований географическим объектам или их переименования определен статьей 9 Закона № 152-ФЗ.Предложения о присвоении наименований географическим объектам могут вноситься органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Российской Федерации, а также общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами Российской Федерации.Предложения о присвоении наименований географическим объектам, документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат направляются в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены такие географические объекты. На территории Владимирской области таким органом является Законодательное Собрание Владимирской области.Законодательное Собрание Владимирской области, в порядке, установленном законами Владимирской области, рассматривает поступившие предложения, информирует население соответствующих территорий о необходимых затратах и выявляет его мнение об указанных предложениях.Рассмотренные предложения о присвоении наименований географическим объектам (в случае одобрения Законодательным Собранием Владимирской области), документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты необходимых затрат направляются Законодательным Собранием Владимирской области на экспертизу в Росреестр. Положительное экспертное заключение с проектом соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации, содержащим нормализованное наименование географического объекта, передается в Правительство РФ. Наименование населенному пункту присваивается вступившим в силу распоряжением Правительства России.Вопросы выработки единой последовательности действий по устранению оставшихся разночтений рассматривались в июне 2021 года на рабочей встрече с представителям муниципальных образований, в которых разночтения в наименованиях населенных пунктов не устранены, исотрудниками Управления, проведенной Законодательным собранием Владимирской области. На конструктивной основе обсуждены вопросы технологии подготовки документов, которые необходимо предоставлять в Законодательное собрание Владимирской области, и решено приступить к данной работе в ближайшее время.