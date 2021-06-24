С 21 июня свой пост покинул директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Павел Сергеевич Шибилов, работавший в нашем регионе с сентября 2019 года. Официальная причина - переход на новое место работы.

С 21 июня свой пост покинул директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Павел Сергеевич Шибилов, работавший в нашем регионе с сентября 2019 года. Официальная причина - переход на новое место работы.При Павле Шибилове Центр поддержки экспорта достиг значительных успехов. За 2020 год 36 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 120 экспортных контрактов на общую сумму 64,534 млн. долларов США. Это в 4,4 раза превышает плановый показатель.В 2019 году география поддержанного экспорта составляла 19 стран, а в 2020 году – уже 30 стран. Среди них: Мексика, Чили, Израиль, Канада, Норвегия, Великобритания, Италия, США. За весь период работы Центра поддержку в той или иной форме получили около 500 малых и средних предприятий области.Девиз «Двери нашего Центра всегда открыты!» работал не только на словах. Участие компаний в международных выставках, в обучающих семинарах, онлайн-бизнес-миссиях, проект «Час с торгпредом», проведение конференций и конкурса «Экспортер года», внедрение прогрессивных технологий по поиску покупателя за рубежом – все это происходило с участием директора.- В современном мире ведется жестокая борьба за рынки сбыта товаров, поэтому государственная поддержка крайне необходима предприятиям Владимирской области для здоровой конкуренции. Я по-прежнему уверен, что согласованные действия бизнеса и государства (при его невмешательстве в сам бизнес) на международной арене – основной залог успеха! - сказал Павел Шибилов.Фото: