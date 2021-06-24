Он ушёл на новое место работы.

Павел Шибилов уволился с поста руководителя Центра поддержки экспорта Владимирской области. Он ушёл на новое место работы.Павел Шибилов работал во Владимирской области с сентября 2019 года.За 2020 год при поддержке Центра 36 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 120 экспортных контрактов на 64,5 млн долларов. Результат превысил плановый показатель в 4,4 раза. Если в 2019 году география составляла 19 государств, то в 2020 году была расширена до 30 стран. В списке: Великобритания, Италия, США, Мексика, Чили, Израиль, Канада, Норвегия.«Мои коллеги – большие профессионалы. Они стали моей второй семьей. Благодарю их за сотрудничество и дружбу. Желаю успехов губернатору Владимиру Сипягину и куратору экономического блока Александру Ремиге. С их помощью нам удалось преодолеть трудности 2020 года. Желаю команде губернатора успехов», – уходя поблагодарил коллег Павел Шибилов.