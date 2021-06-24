Посол США на Украине Кристина Квин стала самой влиятельной женщиной Украины по версии издания Фокус. Ей удалось обогнать даже первую леди страны – Елену Зеленскую. Супруга Владимира ..

Посол США на Украине Кристина Квин стала самой влиятельной женщиной Украины по версии издания "Фокус". Ей удалось обогнать даже первую леди страны – Елену Зеленскую.Супруга Владимира Зеленского заняла лишь второе место в списке. Тройку лидеров замыкает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Помимо них в число 100 самых влиятельных вошли председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает "".