Проводится сбор пожертвований на строительство хама во имя Преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи им. С. М. Будёного Постройка храма поможет: - организовать содействие ..

Проводится сбор пожертвований на строительство хама во имя Преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи им. С. М. БудёногоПостройка храма поможет:- организовать содействие духовно-нравственного возрождения общества;- формировать здоровый образ жизни, социальную поддержку людей с ограниченными возможностями;- укрепить институт семьи, повысить морально-психологическое состояние граждан, духовный потенциал человека;- сохранить и популяризовать историческое и культурное наследие России;- увековечить память погибших защитников Отечества и сохранять воинскую славу России.Реквизиты для перевода:Получатель «Вежливые люди»ОГРН 1157800002821ИНН 7804234682КПП 780401001Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ” г. Санкт-ПетербургР/С 40703810455080000841К/С 30101810500000000653БИК 044030653