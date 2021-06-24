Проводится сбор пожертвований на строительство хама во имя Преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи им. С. М. Будёного
Постройка храма поможет:
- организовать содействие ..
Проводится сбор пожертвований на строительство хама во имя Преподобного Сергия Радонежского в Военной академии связи им. С. М. Будёного
Постройка храма поможет:
- организовать содействие духовно-нравственного возрождения общества;
- формировать здоровый образ жизни, социальную поддержку людей с ограниченными возможностями;
- укрепить институт семьи, повысить морально-психологическое состояние граждан, духовный потенциал человека;
- сохранить и популяризовать историческое и культурное наследие России;
- увековечить память погибших защитников Отечества и сохранять воинскую славу России.
Реквизиты для перевода:
Получатель «Вежливые люди»
ОГРН 1157800002821
ИНН 7804234682
КПП 780401001
Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ” г. Санкт-Петербург
Р/С 40703810455080000841
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653