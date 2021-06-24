24 июня 2021 у деревни Некрасово в Селивановском районе Владимирской области произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

24 июня 2021 у деревни Некрасово в Селивановском районе Владимирской области произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.По состоянию на 14.10 известно о двоих погибших – водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире, и двоих несовершеннолетних пострадавших, госпитализированных в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация уточняется.Фото