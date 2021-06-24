В ночь на 24 июня загорелся расположенный на Промышленной улице на юге Москвы склад, передает . Очевидцы рассказали о звуке хлопков. Огонь, согласно отчетам экстренных служб, успел ..

В ночь на 24 июня загорелся расположенный на Промышленной улице на юге Москвы склад, передает . Очевидцы рассказали о звуке хлопков. Огонь, согласно отчетам экстренных служб, успел распространиться на площади в шесть сотен квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.