В ночь на 24 июня загорелся расположенный на Промышленной улице на юге Москвы склад, передает . Очевидцы рассказали о звуке хлопков. Огонь, согласно отчетам экстренных служб, успел ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-slyshny-xlopki-na-yuge-moskvy-zagorelsya-sklad.html" target="_blank">Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад</a> - В ночь на 24 июня загорелся расположенный на Промышленной улице на юге Москвы склад, передает . Очевидцы рассказали о звуке хлопков. Огонь, согласно отчетам экстренных служб, успел ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-06-2021-slyshny-xlopki-na-yuge-moskvy-zagorelsya-sklad.html]Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад[/url] - В ночь на 24 июня загорелся расположенный на Промышленной улице на юге Москвы склад, передает . Очевидцы рассказали о звуке хлопков. Огонь, согласно отчетам экстренных служб, успел ..