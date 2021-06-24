Установлено, что 33-летняя женщина и 34-летний мужчина в жилом доме на 2-ой Мякининской улице организовали работу нелегального игорного заведения...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОБ ППСП задержали подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что 33-летняя женщина и 34-летний мужчина в жилом доме на 2-ой Мякининской улице организовали работу нелегального игорного заведения. Противоправная деятельность осуществлялась в закрытом режиме с соблюдением мер безопасности и конспирации. Игроки могли попасть в клуб только по приглашению через популярные мессенджеры или через закрытые группы в социальных сетях в сети Интернет.В результате обыска оперативниками обнаружено и изъято различное игровое оборудование в количестве 31 единицы, мобильные телефоны и черновые записи с бухгалтерской отчетностью, свидетельствующие о незаконной деятельности.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данного деяния – лишение свободы на срок до 4 лет.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93