Их девиз - Готовь трубы летом. Специалисты компании Т Плюс приступили к проверке теплосетей в Ленинском районе Владимира.

Их девиз - "Готовь трубы летом". Специалисты компании "Т Плюс" приступили к проверке теплосетей в Ленинском районе Владимира. О подготовке к новому отопительному сезону - наш следующий репортаж.Специалисты Владимирского филиала "Т Плюс" проводят гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетЕй Ленинского района Владимира. С начала летней ремонтной кампании уже проведено более 130 опрессовок систем отопления и проверено около 230 километров трубопровОдов. Гидроиспытания идут по графику и завершатся до 1 сентября, заверяет заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Эдуард БудыкинЭдуард Будыкин, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»:- Уже выполнено 45 процентов, опрессовано сетей города и которые готовы уже к несению осенне-зимних нагрузок для прохождения отопительного сезона))В ходе работ давление в теплосЕти повышают в полтора раза. Это нужно для того, чтобы выявить слабые места и устранить недостатки. По итогам проверок выявлено 80 дефектов. Поврежденные участки оперативно заменяют. Специалисты филиала ведут и усиленный контроль за освобождением охранных зон. Кроме того, на всех ремонтируемых участках трубопровода установлены ограждения и предупреждающие знаки.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Нельзя находится в охранных зонах тепловых сетей, устраивать парковки, детские площадки, просто игрища или еще что-либо, потому что это опасный объект, производственный, тем более при проведении гидравлических испытаний.После проведения всех ремонтных работ на участках вновь благоустроят территорию. Качество будет проконтролировано спецкомиссией с участием представителей управления ЖКХ администрации города Владимира.Александр Сыпченко, Александр Голубев, Вести Владимир