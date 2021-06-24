Силовики проводят следственные действия в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Силовики проводят следственные действия в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, сообщил источник в правоохранительных органах."Следственные действия в департаменте природопользования проводят сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.По словам источника, следственные действия могут быть связаны с деятельностью одного из региональных операторов по обращению с отходами.Фото