СМИ тщетно пытаются выяснить кто проводит оперативные мероприятия.

В департаменте природопользования Владимирской области проводятся обыски. Информацию подтвердили в приёмной ведомства. По данным чиновников, на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.Однако в пресс-службе УМВД по Владимирской области не подтвердили, но и не опровергли данные сведения.«У нас нет информации», - сообщили редакции «33Live.Ru» в полиции.В СУ СК опровергли информацию о причастности к обыскам.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.