СМИ тщетно пытаются выяснить кто проводит оперативные мероприятия.
В департаменте природопользования Владимирской области проводятся обыски. Информацию подтвердили в приёмной ведомства. По данным чиновников, на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Однако в пресс-службе УМВД по Владимирской области не подтвердили, но и не опровергли данные сведения.
«У нас нет информации», - сообщили редакции «33Live.Ru» в полиции.
В СУ СК опровергли информацию о причастности к обыскам.
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