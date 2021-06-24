Сегодня, 24 июня, в 10.23 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кольчугинский район, д. Товарково, д. 28.

Сегодня, 24 июня, в 10.23 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кольчугинский район, д. Товарково, д. 28.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия дом уже пылал полностью. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом и гараж.Пожарные не дали огню охватить соседние строения и ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.