24 июня 2021 у деревни Некрасово в Селивановском районе произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. По предварительной информации УВМД, водитель легкового автомобиля не справился с

24 июня 2021 у деревни Некрасово в Селивановском районе произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. По предварительной информации УВМД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в дерево. Сообщается о двоих погибших – водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире. Также пострадали еще двое детей, их госпитализировали в больницу. На