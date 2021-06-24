Погода в европейской части России в июле будет неоднородной, но, в целом – тёплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометценра России Роман Вильфанд. Вильфанд не исключил и ..

Погода в европейской части России в июле будет неоднородной, но, в целом – тёплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометценра России Роман Вильфанд.Вильфанд не исключил и новых погодных аномалий как в июле, так и в августе: согласно прогнозам, температура воздуха может соответствовать климатической норме или же превышать её. Метеоролог добавил, что в июле периоды сухой и жаркой погоды, как в конце июня, будут чередоваться с похолоданиями и дождями, сообщает