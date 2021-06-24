Несмотря на пандемию, бюджет региона в 2020 году получился бездефицитным. Серьезные поступлению в казну региона обеспечила фармацевтическая отрасль. Справился с налоговой нагрузкой и средний бизнес.

Несмотря на пандемию, бюджет региона в 2020 году получился бездефицитным. Серьезные поступлению в казну региона обеспечила фармацевтическая отрасль. Справился с налоговой нагрузкой и средний бизнес.Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗС Владимирской области:- Депутаты ЗС и фракция ЕР в ЗС в 2020 году путем принятия законодательных норм постарались снизить налоги для ИП, малого и среднего бизнеса, что позволило им справиться с нагрузкой, которая была в тот период.При обсуждении отчета депутаты дали рекомендации по его освоению. Среди прочего - увеличить поддержку по программе переселения из аварийного жилья и на капитальный ремонт образовательных учреждений, обратить внимание на дооснащение Областного перинатального центра, обеспечить финансирование ремонта дорог не ниже уровня прошлого года. Кроме того, на заседании прозвучали важные законодательные инициативы. Так, одобрено предложение поднять верхнюю границу возраста, до которой медики могут получать ежемесячную денежную компенсацию за наём жилья: с 36 лет до 41 года. Запрос о поддержке медиков направлен губернатору.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас работает механизм, в соответствии с постановлением губернатора о компенсации найма, и возраст врачей - специалистов , приезжающих в нашу область , сейчас не старше 35 лет. Мы предлагаем поднять эту планку до 41 года, для того чтобы - для привлечения кадров в нашу Владимирскую область , это мера, которая позволит нашему региону быть более привлекательным по сравнению с соседями.