В одном случае фигурант воспользовался найденной банковской картой, во втором злоумышленник похитил наличные у знакомого.

15 июня в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 21-летний житель города Вязники. Заявитель сообщил, что у него похищены денежные средства и сотовый телефон. Материальный ущерб составил 5000 рублей.В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что накануне происшествия потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми лицами на одной из улиц города, после чего и обнаружил отсутствие денег и телефона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в хищении. Им оказался 41-летний местный житель.Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что увидел, как потерпевший ненадолго оставил телефон и денежные средства на лавочке и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, совершил кражу чужого имущества.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.В хищении денег с банковского счета обвиняется 31-летний житель Гороховецкого района.Установлено, что в марте текущего года обвиняемый нашел на улице банковскую карту и, не став предпринимать меры к поискам владельца, несколько раз воспользовался чужим платежным средством для оплаты своих покупок. Причиненный собственнице ущерб в сумме 1400 рублей, был возмещен.В настоящее врем уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.