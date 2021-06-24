С наступлением жаркой и сухой погоды существенно увеличился расход воды, в том числе и из-за обильного полива растений.
С наступлением жаркой и сухой погоды существенно увеличился расход воды, в том числе и из-за обильного полива растений.
В Гороховце это привело к перебоям в водоснабжении. На водозаборе «Слукино» воды, поступающей в резервуар чистой воды объёмом 85 кубических метров, не хватает, чтобы обеспечить её круглосуточную подачу в требуемом количестве. На водозаборе «Кондюрино» также недостаточно 5 артезианских скважин, к тому же на трёх из них необходимо провести промывку и заменить насосы и подающие трубы.
Исходя из этого, МУП «Гороховецкий водоканал» на «Слукино» попеременно отключает подачу воды на частный сектор и на многоквартирные дома по мере наполнения резервуара чистой воды. На водозаборе «Кондюрино» водоканал вынужден отключать подачу воды в город (ночью и днём после обеда) для того, чтобы резервуары чистой воды наполнились и в утреннее и вечернее время у жителей была вода.
Администрация Гороховецкого района в кратчайшие сроки подготовит графики ограничения подачи воды и проинформирует жителей.
В настоящее время на водозаборе «Слукино» в рамках федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозаборных сооружений. В этом году там будут построены ещё два резервуара чистой воды по 100 м3 каждый, насосная станция и 400 м магистрального водопровода.
На водозаборе «Кондюрино» в июне-июле будет проведён ремонт двух скважин. Если необходимый объём воды не будет обеспечен, будут запущены резервные скважины. Но вода в них является технической, так как в ней превышены показатели жесткости. Администрация Гороховецкого района разрабатывает проект строительства очистных сооружений на водозаборе «Кондюрино», что позволит производить дополнительную очистку технической воды из скважин до уровня питьевой.
Власти обещают, что проблема с дефицитом воды будет решена.