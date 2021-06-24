С наступлением жаркой и сухой погоды существенно увеличился расход воды, в том числе и из-за обильного полива растений.

С наступлением жаркой и сухой погоды существенно увеличился расход воды, в том числе и из-за обильного полива растений.В Гороховце это привело к перебоям в водоснабжении. На водозаборе «Слукино» воды, поступающей в резервуар чистой воды объёмом 85 кубических метров, не хватает, чтобы обеспечить её круглосуточную подачу в требуемом количестве. На водозаборе «Кондюрино» также недостаточно 5 артезианских скважин, к тому же на трёх из них необходимо провести промывку и заменить насосы и подающие трубы.Исходя из этого, МУП «Гороховецкий водоканал» на «Слукино» попеременно отключает подачу воды на частный сектор и на многоквартирные дома по мере наполнения резервуара чистой воды. На водозаборе «Кондюрино» водоканал вынужден отключать подачу воды в город (ночью и днём после обеда) для того, чтобы резервуары чистой воды наполнились и в утреннее и вечернее время у жителей была вода.Администрация Гороховецкого района в кратчайшие сроки подготовит графики ограничения подачи воды и проинформирует жителей.В настоящее время на водозаборе «Слукино» в рамках федерального проекта «Чистая вода» начаты работы по реконструкции водозаборных сооружений. В этом году там будут построены ещё два резервуара чистой воды по 100 м3 каждый, насосная станция и 400 м магистрального водопровода.На водозаборе «Кондюрино» в июне-июле будет проведён ремонт двух скважин. Если необходимый объём воды не будет обеспечен, будут запущены резервные скважины. Но вода в них является технической, так как в ней превышены показатели жесткости. Администрация Гороховецкого района разрабатывает проект строительства очистных сооружений на водозаборе «Кондюрино», что позволит производить дополнительную очистку технической воды из скважин до уровня питьевой.Власти обещают, что проблема с дефицитом воды будет решена.