Он нанёс собутыльнику несколько ударов ножом.

В Гусь-Хрустальном за покушение на убийство осудят 62-летнего жителя посёлка Золотково.В феврале 2021 года потерпевший пришёл в квартиру обвиняемого. Между собутыльниками произошёл конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища нанёс знакомому два удара ножом в шею и в голову.«Спасая свою жизнь, раненый решил убежать от нападавшего, но тот догнал его и нанёс еще один удар ножом в левую лопатку», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Пострадавший всё-таки смог выбежать из квартиры. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.Вину в совершенном преступлении агрессор признал частично. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.