Он нанёс собутыльнику несколько ударов ножом.
В Гусь-Хрустальном за покушение на убийство осудят 62-летнего жителя посёлка Золотково.
В феврале 2021 года потерпевший пришёл в квартиру обвиняемого. Между собутыльниками произошёл конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища нанёс знакомому два удара ножом в шею и в голову.
«Спасая свою жизнь, раненый решил убежать от нападавшего, но тот догнал его и нанёс еще один удар ножом в левую лопатку», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.
Пострадавший всё-таки смог выбежать из квартиры. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.
Вину в совершенном преступлении агрессор признал частично. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.