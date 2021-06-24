Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.В деятельности ИП Громовой С.Н. выявлены нарушения порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.Предприниматель в 2021 году осуществляет городские и пригородные пассажирские перевозки пассажиров автобусным транспортом на территории Кольчугинского района.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, с середины февраля по конец марта текущего года предрейсовые медицинские осмотры водителей, трудоустроенных у Громовой, проводил неуполномоченный медицинский работник, не прошедший специальной подготовки и не имеющий сертификата. Кроме того, они осуществлялись не в специально оборудованном помещении.Нарушения устранены. ИП Громовой С.Н. оштрафован на 30 тысяч рублей.