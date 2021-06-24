С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22639 человек. В стационарах лежит 278 жителей. На дому лечится 1771 заболевший.

В Костромской области на 24 июня ещё 82 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 26 костромичей. Также заболели 19 жителей Нерехтского района. Девять новых пициентов с ковидом выявлено в Костромском районе. Семь – в Мантурово. Шесть человек оказались инфицированы в Парфеньевском районе. Пять – в Кадые. Четыре - в Островском районе. Три заболевших в Галичском районе. По одному – в селе Георгиевское, Шарьинском и Макарьевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22639 человек. В стационарах лежит 278 жителей. На дому лечится 1771 заболевший.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 90364 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты - 84446 человек.