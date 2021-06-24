Поддержка производителей и самозанятых граждан. В Коврове с рабочим визитом побывал первый заместитель губернатора области Александр Ремига. Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, по мнению собравшихся, прошла крайне продуктивно. Слово Александр Сыпченко.

Поддержка производителей и самозанятых граждан. В Коврове с рабочим визитом побывал первый заместитель губернатора области Александр Ремига. Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, по мнению собравшихся, прошла крайне продуктивно. Слово Александр Сыпченко.Этот рабочий визит вице-губернатора Александр Ремиги на ковровские предприятия далеко не первый. Многие представители местного малого и среднего бизнеса уже получили государственную поддержку. В компании "Трикотаж профи", которая с 2015 года занимается пошивом детской одежды, только в прошлом году доход от продаж составил около 100 миллионов рублей. Гендиректор фирмы "К-Модуль" Дмитрий Кучин заявляет, что и его компания по производству быстровозводимых модульных зданий существенно расширила бизнес.Дмитрий Кучин, генеральный директор ООО "К-Модуль":- Получили своих клиентов, если раньше это была масса, которую мы не могли даже переработать, то теперь это направленные заказы, которые мы обрабатываем, за что спасибо.Руководители обоих предприятий надеются на дальнейшее сотрудничество и поддержку со стороны администрации области.В рамках рабочей встречи прошло совещание с представителями бизнеса, но котором обсуждались ключевые вопросы. Это кадровый голод, льготное кредитование, проблемы благоустройства и развития инфраструктуры. Особое внимание глава Коврова Елена Фомина уделила борьбе с пандемией.Елена Фомина, глава города Коврова:- Необходимо прививаться, потому что, не прививаясь, не выполняя главные наши задачи, мы с вами не сможем снять маски, не сможем с вами работать комфортно, так, как мы работали до 2020 года."В решении многих вопросов предприниматели могут пользоваться всеми инструментами поддержки, - подчеркнул первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига. - Это и портал "Мой бизнес", и электронные торговые площадки".Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Мы видим, что предприятия развиваются, это самое главное. Несмотря на пандемию, что одно, что второе предприятие приросли существенно и есть уже производственные программы на увеличение своих объемов и на ближайшее время.Участники встречи обозначили конкретные системные проблемы и заявили, что готовы к плодотворному сотрудничеству на благо жителей области.Александр Сыпченко, Семен Карпов. “Вести-Владимир”.