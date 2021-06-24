Украинский журналист Дмитрий Гордон сделал дерзкое заявление о выдворении россиян с полуострова.

Украинский журналист Дмитрий Гордон сделал дерзкое заявление о выдворении россиян с полуострова.Глава Общественной палаты (ОП) полуострова Александр Форманчук отреагировал на слова телеведущего. Он с иронией высказался о Дмитрии Гордоне, который намерился "выгнать" россиян из Крыма после его "присоединения" к Украине.Форманчук отметил, что сказанное представителем прессы – это "проявление сумасшествия и маниивеличия". Он назвал Гордона тщеславным и не в меру самолюбивым человеком с иллюзиями.Глава Общественной палаты полуострова указал на то, что журналист не может вершить судьбы крымчан. Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил о попытках Киева помешать украинцам попасть в Крым. По его словам, власти Незалежной пытаютсяогородить граждан от сведений о положительных изменениях, произошедших в Крыму.Вечные жалобы Киева на Россию, Германию и Францию - они якобы недосмотрели за Крымом, и даже на США, которые, видите ли, не остановили сооружение Сев.потока-2, говорят об одном - о глубокой недееспособности правящей элиты Украины. У неё все виноваты в ее собственной бездарности.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)Как пи сали "Дни.ру", в конце мая вооруженные силы Украины возле границы с Крымом. В ходе маневров проверили также способность украинских военных ориентироваться на местности, маскироваться и оперативно прибывать на заданные позиции.